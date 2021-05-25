Гопник против цивилизации Андрей Кожинов, The Insider

25.05.2021, 12:49

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Почему переговоры с террористами не имеют смысла.

С ночи пятницы между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС действует режим прекращения огня. Стороны договорились о перемирии при посредничестве Египта. За время бомбардировок погибли 244 человека, в основном в секторе Газа. Там прекращение огня восприняли как победу.

Пару-тройку дней назад ХАМАС объявил, что из-за израильских военных ударов по своей инфраструктуре в высотках в секторе Газа обстреляет центр страны в полночь. К полуночи все местные телеканалы выставили кадр прямого эфира по горизонту небоскребов в Тель-Авиве. В полночь произошло… ровным счетом ничего. Тихо. Но в девять минут первого по всему центру зазвучали сирены раннего предупреждения о ракетном обстреле.

В этой ситуации у жителей центра есть около минуты, чтобы найти укрытие. В каждой квартире в домах, построенных после первой войны в Заливе в начале 90-х, есть специальная комната-бомбоубежище. Со стальными ставнями толщиной в несколько сантиметров на окне. Младшего сына в ту ночь положили спать со старшей – в той самой комнате-бомбоубежище. От сирены он проснулся и запаниковал. Но мы уже защелкнули стальную внешнюю дверь комнаты на специальные распорки в косяке из железобетона. Сонная старшая, барышня 11 лет, посмотрела на часы и процедила: «Опоздали, гады», справилась по мессенджеру, все ли в порядке со всеми подружками и отвернулась к стенке спать. Снаружи звучали глухие звуки запусков противоракетных систем ПРО «Железный Купол» и хлопки перехватов в небе. У тех, кто живет ближе к сектору, есть от 10 до 30 секунд от сирены до взрыва. Или до перехвата. Иногда и этого времени нет, поскольку мина из миномета в Газе летит до ближайшего кибуца четыре секунды. С начала противостояния по Израилю было выпущено более четырех тысяч ракет и мин.

Израильская армия в ответ утюжит инфраструктуру ХАМАС – закопанные во дворах жилых домов ракетные установки, боевые тоннели, дома боевиков, их оперативные центры и их самих. Оператор, ведущий цель через камеру на боеголовке ракеты, в последние миллисекунды еще может в последний раз – в прямом смысле – посмотреть в глаза, человеку, который, не задумываясь, нацеливал ракеты на центры израильских городов. Тоннели – это отдельная история. С 2014 года, последнего серьезного противостояния с Израилем, ХАМАС прорыл сотни километров тоннелей под жилыми массивами сектора Газа. В доме каждого серьезного боевика, начиная от уровня условно «комроты», есть спуск в такой тоннель. По ним перебрасывали диверсионные группы для действий в тылу израильских войск. Тогда армия с трудом уничтожила пару-тройку десятков таких тоннелей, идущих из сектора на территорию Израиля.

Сейчас небольшое относительно число точечных ликвидаций боевиков объясняется именно тем, что они прячутся в тоннелях на глубине 20-30 метров и, оттуда же, из специальных ответвлений, запускают ракеты: перед запуском крышка над пакетом из 10-15 ракет отходит назад под действием электромотора, а ракеты запускаются или с помощью таймера, или оператор замыкает цепь. 10-15 секунд – и маскировочная крышка снова накрывает пусковые. Ракетный потенциал ХАМАС оценивается в 14-20 тысяч боеголовок различного радиуса действия. Кстати, через десять минут после последнего обстрела центра страны ХАМАС передал через египтян, что готов к перемирию. Это своего рода психология гопника: ударить из подворотни и, осознав, что противник потерял терпение и сейчас прилетит «ответка», бежать к более серьезным авторитетам за «крышей».

Нынешний раунд формально начался из-за «израильской агрессии против мечети Аль-Акса во время священного месяца Рамадан» и «выселения палестинцев из их исконных домов в Восточном Иерусалиме с последующей передачей собственности поселенцам». Однако, еще в середине апреля ХАМАС выпустил по Израилю пару десятков ракет. Тогда реакция действительно была точечной и ограниченной. На самом деле, вся заварушка началась из-за того, что президент Палестинской автономии отменил первые за 15 лет выборы в исполнительные органы власти, а впоследствии – и президентские выборы. ХАМАС уже видел себя у власти – «демократически» избранным и на Западном берегу. Так оно с высокой долей вероятности и произошло бы, но Махмуд Аббас, президент ПА, вовремя одумался – власть терять не хочется никому. Опять-таки, формально Аббас отменил выборы, поскольку Израиль не позволил их провести в Восточном Иерусалиме, среди арабского населения. Все остальное – бутафория. Беспорядки на Храмовой Горе, в мечети Аль-Акса, и ситуация с выселением в квартале Шейх-Джаррах Восточного Иерусалима восьми палестинских семей из домов, им не принадлежащих, только подогрели ситуацию.

Когда палестинцы начали забрасывать полицию бутылками с коктейлем Молотова и обстреливать петардами – та среагировала как обычно: шумовые гранаты, слезоточивый газ, водометы. Из-за петард около Аль-Аксы загорелось дерево. И… правильно: виноватыми были назначены израильтяне, посягнувшие на святое. Справедливости ради стоит заметить, что еврейские радикалы тоже не сидели в стороне – пару маршей экзальтированной молодежи полиция остановила на подходах к Старому Городу Иерусалима. Хамасовцы, конечно, террористы, но не идиоты. Они грамотно раскачали ситуацию, начав призывать израильское арабское население к сопротивлению, ибо святыня Аль-Акса в опасности. Дело кончилось погромами. Сначала арабы громили и линчевали евреев, потом евреи попытались громить арабские лавки. В Бат-Яме дело кончилось расправой над арабским водителем, случайно оказавшимся не в том месте и не в то время.

Сначала казалось, что полиция утратила контроль, но в течение нескольких дней в города со смешанных населением была введена пограничная полиция и объявлен комендантский час. Полиция привлекла Общую Службу Безопасности (аналог российской ФСБ) к расследованию погромов и аресту подозреваемых. Насилие с обеих сторон – арабской и еврейской – быстро пошло на убыль. И вновь, справедливости ради, стоит заметить, что ущерб, нанесенный арабами, кратно выше ущерба, нанесенного еврейскими радикалами. Только в городах Лод и Рамле арабы сожгли более двух десятков синагог. Ни одна мечеть не пострадала.

По итогам беспорядков, спровоцированных ХАМАС внутри Израиля, и ракетных обстрелов исламисты позиционировали себя как реальная политическая сила, «защищающая исламские святыни» и имеющая влияние внутри Израиля. Сама же Палестинская автономия с ее администрацией, которая не контролирует процессы в Газе и едва справляется с ситуацией на Западном берегу, окончательно перестала быть релевантной. Франция, Египет, Эмираты, Катар и даже Турция пытаются быть посредниками и найти путь к прекращению огня. Не к перемирию – а именно к прекращению огня.

ХАМАС почти сошел с международной политической карты, как и палестино-израильский конфликт – в последние годы это никого по большому счету не интересовало. Украина-Россия, Сирия-Иран-Россия-США-страны Залива, Йемен-Саудовская Аравия – вот конфликты, стоявшие на повестке дня до пандемии коронавируса и начинающие возвращаться на авансцену. А ХАМАС... От него успешно откупались – и Израиль в том числе. Кто-то просто забыл о существовании сектора Газа и его ракетного потенциала, кто-то его спонсировал, как Катар. Наличностью, десятками миллионов долларов, ежемесячно, бесперебойно. С одобрения и разрешения Иерусалима. В течение определенного времени ХАМАС это устраивало. И Израиль это тоже устраивало – так, по сути, покупали тишину. Но проблема в том, что рэкетиру всегда в какой-то момент начинает не хватать откупных и он требует большего…

В секторе Газа 50% безработицы и без войны. Главный работодатель – ХАМАС. У выпускников местного университета нет будущего, кроме как работать на ХАМАС. А у необразованных людей – тем более. ХАМАС контролирует и распределение международной гуманитарной помощи. Но по странному стечению обстоятельств новых рабочих мест в Газе не появляется, да и нуждающихся не становится меньше. А вот ракет становится все больше, а тоннели все расширяются. Не так давно Ихья Синвар, лидер ХАМАС в Газе, на демонстрации кричал в микрофон своим сторонникам, что сионистов в Газе ждет лишь смерть, и ничего кроме смерти из Газы они не увидят. Загвоздка в том, что ни одного сиониста в Газе физически нет.

Заместитель Синвара на другой демонстрации призывал резать евреям глотки по всему миру, ведь евреи часто живут рядом с мусульманами, и показывал рукой по горлу конкретно как. По Лондону пару дней назад ездила машина с мегафоном – ралли в поддержку палестинцев и против израильской оккупации – из громкоговорителя неслось: «Убивайте сионистов, их жен и насилуйте их дочерей». Когда ваш противник готов лишь на тактическое прекращение огня, а его основная цель – ваше полное уничтожение, вряд ли уместно ожидать с ним перемирия и мира. Именно потому, что для ХАМАС важнее уничтожить израильтян и «освободить Палестину от моря и до реки Иордан», чем построить свое государство и развивать экономику.

Исламистам наплевать на страдания собственного населения, которое они взяли в заложники – в страданиях гражданского населения всегда можно обвинить «кровавых оккупантов» и потребовать деньги на «восстановление и помощь несчастным, живущим под оккупацией». На объекты ХАМАС (в частности, по тоннелям) за девять дней были сброшены тонны боеприпасов, было уничтожено около десятка высоток и при этом погибло чуть более двухсот человек, основная масса которых является боевиками ХАМАС и Исламского Джихада. О чем это говорит? О том, что из израильских военных вышли бы превосходные хирурги при такой точности попыток избежать жертв среди мирного населения. Еще это говорит о том, что перед ударами по целям, где, возможно, есть гражданские, израильская армия предупреждает жителей заранее. Звонками на мобильные.

ХАМАС пока требует прекратить точечные ликвидации своих лидеров, освободить всех задержанных во время беспорядков в Израиле арабов и вывести полицейские подразделения из окрестностей мечети Аль-Акса. Восстановление экономики и строительство заводов в секторе Газа? Нет, не слышали. И именно поэтому будет следующий раунд. Может, через месяц, может, через год-два-три... Уничтожить ХАМАС как факт? Можно, конечно. Но это значит снова вводить войска в сектор Газа на неограниченное время и проводить тотальную зачистку. Жертв будет много. Очень. И среди израильтян.

Поэтому, скрипя зубами, с 2006 года каждое израильское правительство приходит к формуле «тишина в обмен на тишину». Мы знаем, что ХАМАС будет вооружаться, что следующий раунд не за горами. Но цель каждого такого раунда – это по возможности снизить боевой потенциал исламистов, уничтожить как можно больше боевиков, и таким образом добиться максимально возможного промежутка спокойствия между серьезными столкновениями. Те, кто сейчас говорит, что «необходимо прекратить насилие с обеих сторон», по факту признает исламистов легитимным игроком на мировом политическом поле, а целенаправленные обстрелы израильского гражданского населения ракетами – легитимным способом ведения боевых действий и, по формуле Карла фон Клаузевица, продолжения политики другими средствами. Мирное гражданское население в секторе Газа? Да, есть. В заложниках. У ХАМАСа. Который зарывает этому населению ракеты в палисаднике. Так к кому претензии?

Андрей Кожинов, The Insider

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