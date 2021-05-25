Белорусы вышли с протестом под главный офис ICAO в Монреале
- 25.05.2021, 12:51
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Видеофакт
Telegram-канал «Баста!» опубликовал видео акции белорусской диаспоры в Канаде. Белорусы пикетировали главный офис ICAO (Международной организации гражданской авиации) в Монреале.
Напомним, Лукашенко поднял истребитель и военный вертолет, чтобы принудить к посадке самолет Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс. На борту самолета находился журналист Роман Протасевич и его девушка. Они задержаны.