Закрытие воздушного пространства: кто уже отказался летать в Беларусь 25.05.2021, 12:57

1,592

Фото: onliner.by

Актуальный список авиакомпаний и стран.

Вчера на саммите ЕС было принято политическое решение о запрете белорусским авиакомпаниям летать в Евросоюз. Европейским авиакомпаниям было рекомендовано избегать воздушного пространства Беларуси. Уже сегодня ряд авиакомпаний начали отменять рейсы в нашу страну, а европейские страны вводят ограничения на полеты.

Издание myfin.by собрало список таких авиакомпаний и стран.

Франция приостановила разрешение «Белавиа» на полеты и запретила свои бортам летать в воздушном пространстве Беларуси.

С сегодняшнего дня в Литве вступил в силу запрет на прием и вылет самолетов, пересекающих воздушное пространство Беларуси. По словам министра коммуникаций и транспорта Марюса Скуодиса, в течение суток запрет коснется около 180 рейсов по 26 направлениям, в основном это относится к маршрутам южного направления.

Украина полностью прекращает авиасообщение с Беларусью с 0.00 26 мая. Всем украинским самолетам запрещаются полеты в воздушном пространстве Беларуси.

Белавиа отменяет все рейсы в Лондон и Париж в период с 25 мая по 30 октября 2021 года. Пассажирам обещают возврат 100% стоимости билетов. Ранее авиакомпания отменила рейсы в Литву.

Austrian Airlines заявила, что прекращает полеты над Беларусью.

Air France и Finnair объявили о при остановке полетов над нашей страной.

Польская авиакомпания LOT отменяет все рейсы в Беларусь.

Singapore Airlines изменила маршрут полетов, чтобы не пролетать над территорией Беларуси.

Об остановке полетов в Беларусь или через ее воздушное пространство также заявили: AirAstanа (Казахстан), AirBaltic (Латвия), AviaSolutions (Кипр), British Airways (Великобритания), KLM (Нидерланды), KlasJet (Литва), SAS (Швеция), WizzAir (Венгрия).

Про данным сервиса flightradar24.com на 10.40 в небе над Беларусью из пассажирских рейсов находились только два лайнера Белавиа. Грузовые судна ряда компаний продолжают полеты.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».