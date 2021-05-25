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Ученые рассказали о надвигающейся на Землю необычной магнитной буре

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  • 25.05.2021, 13:02
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Ученые рассказали о надвигающейся на Землю необычной магнитной буре
фото: profile.ru

Астрофизики зафиксировали резкий рост активности Солнца.

О резком скачке активности Солнца, который может спровоцировать трехдневную магнитную бурю на Земле, предупредили ученые. Об этом сообщает lenta.ua.

«Заметный, а по некоторым оценкам, крупнейший за последние годы всплеск солнечной активности регистрируется на нашей звезде в течение последних нескольких дней», – объявили специалисты лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН.

Согласно полученным данным, 17 вспышек на Солнце пришлись на 22 и 23 мая. Часть из них произошли с выбросами солнечного вещества, в том числе в сторону Земли.

Первое возмущение магнитного поля, вызванное столкновением с выброшенными массами, предположительно, произойдет вечером 25 мая – около 22.00 по Минску. Наиболее явное возмущение ожидается 26 мая – в этот день прогнозируются магнитные бури длительностью от 3 до 6 часов. Специалисты ожидают, что возмущенное состояние магнитного поля планеты продержится до конца дня 27 мая.

Между тем в лаборатории акцентировали внимание на том, что амплитуда магнитных бурь не превысит второго уровня по пятибалльной шкале.

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