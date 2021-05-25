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Еще одна белоруска покорила Эверест

  • 25.05.2021, 13:12
Еще одна белоруска покорила Эверест

Восхождение на самую высокую гору на земле Светлана Кузкова начала 8 мая.

23 мая на Эверест поднялась еще одна белоруска — Светлана Кузкова, об этом она написала в своем Instagram, сообщает tut.by.

Восхождение на самую высокую гору на земле Светлана начала 8 мая — в этот день она вышла из базового лагеря.

— Как раз тогда, когда Непал был полностью заблокирован (из-за коронавируса в начале мая в стране ввели локдаун. — tut.by), что еще можно было сделать, кроме как подняться на Эверест за 15 дней? — написала Светлана в своем Instagram. — Мечтай по-крупному, и это сбудется!

В посте девушка также сообщила, что она в порядке.

Интересно, что 23 мая на самую высокую гору мира поднялась еще одна белоруска Алла Касабуцкая. Алла и Светлана шли отдельно друг от друга. Были ли она знакомы? Узнаем у них чуть позже.

А пока же Светлана находится в базовом лагере. Ей нужно отдохнуть после непростого путешествия.

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