Кудрин призвал Россию готовиться к долгосрочному падению мирового спроса на нефть 1 25.05.2021, 13:05

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Эпоха растущего спроса на нефть в мировой экономике доживает свои последние годы.

Спрос на «черное золото» на мировом рынке к началу 2030-х годов начнет снижаться, что приведет к сокращению поступлений в российский бюджет от экспорта углеводородов. Об этом заявил в интервью газете «Известия» глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

«В конце 2020-х - начале 2030-х спрос на нефть в мире начнет снижаться. Уже сейчас набирает темп тенденция по выходу компаний на углеродную нейтральность. К 2040-м годам многие страны снизят выбросы CO2 более чем в два раза», - сказал Кудрин.

По его словам, «доля нефтяных доходов в процентах к ВВП и в бюджете будет все время стабильно падать». «Поэтому нам не удастся с прежней легкостью наращивать деньги и придется к ним относиться более осторожно», - отметил глава Счетной палаты РФ.

В связи с этим, как полагает Кудрин, будет необходимо тщательней относиться к методам финансирования различных программ. «Например, мы очень много даем компаниям на разные программы, в капитал. И это в очень больших масштабах. Акционерные общества, в том числе государственные, должны сами зарабатывать при минимальной бюджетной поддержке. При этом какие-то направления, которые связаны с образованием, со здравоохранением, будут требовать больше ресурсов», - заявил он.

Эпоха растущего спроса на нефть в большинстве развитых стран мира доживает свои последние годы, солидарны с Кудриным эксперты ОПЕК.

Уже в ближайшие пять лет потребление «черного золота» в государствах ОЭСР начнет сокращаться, а к 2045 году рухнет на 35%, прогнозирует картель в ежегодном World Oil Outlook.

Страны ОЭСР, куда входят США, Евросоюз, а также развитые экономики Азии, включая Японию и Южную Корею, в прошлом году «жгли» и перерабатывали 41,4 млн баррелей в день, обеспечив 45,6% мирового спроса на нефть.

К 2025 году они сократят потребление до 40,2 млн баррелей в день, к 2030-му - до 38,2 млн баррелей, после чего процесс укорится.

В 2035-м в ОЭСР будет потребляться 35,4 млн баррелей в сутки, к 2040-му- 32,3 млн, а через 25 лет - 29,3 млн.

Государства, на которые приходится 60% мирового ВВП, переходят к политике климатической нейтральности и стимулируют развитие электротранспорта, выбивая из-под ног нефтяников фундамент в виде спроса на бензин.

Из 2,6 миллиарда машин на планете в 2045 году 430 миллионов будут электромобилями, доля которых в общем парке достигнет 16%, прогнозирует ОПЕК.

Падение спроса на нефть уже началось в развитых экономиках Азии, а также в Европе, констатирует картель: к 2025-му году они сократят потребление на 0,6 и 0,8 млн баррелей в сутки соответственно.

В США нефтяной спрос вышел на пик - 21,3 млн баррелей в день. Он удержится в ближайшую 5-летку, после чего начнет снижаться, прогнозирует ОПЕК: на 0,9 млн баррелей в сутки в 2025-30 гг, на 1,4 млн - в 2030-35 гг, еще на на 1,7 млн - к 2040-му году и на столько же в 2040-45 гг.

Общий спрос на нефть в мире продолжит расти, хотя и с мизерной скоростью - в среднем 0,3% в год, считают в ОПЕК.

Спад потребления в развитых странах, по расчетам картеля, должны компенсировать развивающиеся экономики, прежде всего Азии и Ближнего Востока.

Основные надежды ОПЕК связывает с Индией, от которой ждет более чем 2-кратного роста спроса в течение 25 лет - с 4,7 до 10,7 млн баррелей в сутки.

Китайский мотор нефтяного рынка продолжит сбавлять обороты: за 15 лет КНР увеличит потребление на 20%, до 15 млн баррелей в сутки, после чего настанет стагнация.

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