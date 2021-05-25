Политолог: Литва имеет возможность очень жестко наказать террориста Лукашенко

Политолог: Литва имеет возможность очень жестко наказать террориста Лукашенко7
- 25.05.2021, 13:20
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Результат будет уже через пару недель.
Руководство Литвы имеет все возможности очень жестко наказать террориста Лукашенко и приблизить его уход.
Об этом в своем телеграм-канале написал политолог Дмитрий Болкунец:
— Для этого достаточно временно перекрыть грузовые железнодорожные перевозки или ввести ограничение на доступ к порту в Клайпеде.
Семья Лукашенко только благодаря продаже калийных удобрений получает наличными (!) в валюте около $600 млн. Средства идут на оплату силовикам и всей карательной хунте.
Закройте ему возможность получать финансирование и уже через пару недель будет результат.
Аналогично и по нефтепродуктам.