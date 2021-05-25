Политолог: Литва имеет возможность очень жестко наказать террориста Лукашенко 7 25.05.2021, 13:20

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Результат будет уже через пару недель.

Руководство Литвы имеет все возможности очень жестко наказать террориста Лукашенко и приблизить его уход.

Об этом в своем телеграм-канале написал политолог Дмитрий Болкунец:

— Для этого достаточно временно перекрыть грузовые железнодорожные перевозки или ввести ограничение на доступ к порту в Клайпеде.

Семья Лукашенко только благодаря продаже калийных удобрений получает наличными (!) в валюте около $600 млн. Средства идут на оплату силовикам и всей карательной хунте.

Закройте ему возможность получать финансирование и уже через пару недель будет результат.

Аналогично и по нефтепродуктам.

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