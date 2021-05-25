Украина предложила другим государствам и частным компаниям летать через ее территорию 11 25.05.2021, 14:04

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Речь идет о маршрутах, которые ранее проходили через воздушное пространство Беларуси.

Украина готова оказать поддержку государствам и частным компаниям, прекратившим или ограничившим авиационное сообщение с Беларусью, в процессе перестройки маршрутов через воздушное пространство Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры со ссылкой на главу ведомства Александра Кубракова, пишет unian.net.

«Украина готова со своей стороны оказать максимальную поддержку государствам и частным компаниям в процессе перестройки маршрутов через наше воздушное пространство», - цитирует Кубракова пресс-служба.

По словам министра, приоритетом Мининфраструктуры является безопасность пассажиров и авиации.

«Первоочередная задача - оперативная организация всех мероприятий в строгом соответствии с международным и национальным законодательством», - отметил Кубраков.

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