Обнародована расшифровка части переговоров пилота Ryanair с диспетчером минского аэропорта

Обнародована расшифровка части переговоров пилота Ryanair с диспетчером минского аэропорта27
- 25.05.2021, 13:42
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Гендиректор авиакомпании назвал вынужденную посадку «похищением, которое финансирует государство».
В Сети появилась части переговоров пилота Ryanair с диспетчером аэропорта в Минске, сообщает «Радыё Свабода».
Белорусский авиадиспетчер в переговорах с экипажем Ryanair, который принудительно посадили в Минске, говорил, что сообщение о минировании «поступило электронным письмом».
Гендиректор авиакомпании Майкл О’Лири назвал вынужденную посадку «похищением, которое финансирует государство».
Диспетчер: RYR 1TZ, к вашему сведению, у нас есть информация от спецслужб, что у вас бомба на борту, и она может быть активирована над Вильнюсом.
Пилот: Вас понял.
Диспетчер: По соображениям безопасности мы рекомендуем вам приземлиться в UMMS (Аэропорт Минска).
Пилот: Хорошо... понятно... дайте нам новый курс, пожалуйста.
Пилот: Бомба… откуда пришло это сообщение? Откуда у вас информация об этом?
Диспетчер: Сотрудники службы безопасности аэропорта сообщили, что получили электронное письмо.
Пилот: Служба безопасности аэропорта Вильнюса или из Греции?
Диспетчер: Это электронное письмо было направлено в несколько аэропортов.
Пилот: Вас понял.
Пилот: Опять же, эта рекомендация о перенаправлении в Минск откуда взялась? От кого она пришла? От компании? Она исходила от руководства аэропорта вылета или аэропорта прибытия?
Диспетчер: Это наши рекомендации.