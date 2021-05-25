Обнародована расшифровка части переговоров пилота Ryanair с диспетчером минского аэропорта 27 25.05.2021, 13:42

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Гендиректор авиакомпании назвал вынужденную посадку «похищением, которое финансирует государство».

В Сети появилась части переговоров пилота Ryanair с диспетчером аэропорта в Минске, сообщает «Радыё Свабода».

Белорусский авиадиспетчер в переговорах с экипажем Ryanair, который принудительно посадили в Минске, говорил, что сообщение о минировании «поступило электронным письмом».

Гендиректор авиакомпании Майкл О’Лири назвал вынужденную посадку «похищением, которое финансирует государство».

Диспетчер: RYR 1TZ, к вашему сведению, у нас есть информация от спецслужб, что у вас бомба на борту, и она может быть активирована над Вильнюсом.

Пилот: Вас понял.

Диспетчер: По соображениям безопасности мы рекомендуем вам приземлиться в UMMS (Аэропорт Минска).

Пилот: Хорошо... понятно... дайте нам новый курс, пожалуйста.

Пилот: Бомба… откуда пришло это сообщение? Откуда у вас информация об этом?

Диспетчер: Сотрудники службы безопасности аэропорта сообщили, что получили электронное письмо.

Пилот: Служба безопасности аэропорта Вильнюса или из Греции?

Диспетчер: Это электронное письмо было направлено в несколько аэропортов.

Пилот: Вас понял.

Пилот: Опять же, эта рекомендация о перенаправлении в Минск откуда взялась? От кого она пришла? От компании? Она исходила от руководства аэропорта вылета или аэропорта прибытия?

Диспетчер: Это наши рекомендации.

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