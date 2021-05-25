В Кремле сейчас сильно чешут репу 21 Елена Рыковцева

25.05.2021, 13:46

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Елена Рыковцева

Что им делать с этим сукиным сыном?

Ну и конечно он своему старшему братику подложил свинью нездешней величины. Там понятно, что сама Беларусь только на сборах за пролет над своей территорией теряет 60-70 млн. USD в год, не считая что в пепел уничтожает свою Белавиа. Но там же куча рейсов из России была в Калининград через территории Беларуси и Литвы, и они накрываются медным тазом, потому что Литва не пустит к себе тех кто летел через Беларусь.

И на федеральных российских каналах уже с некоторой тревогой сообщают о резком скачке цен на рейсы из Москвы в Вильнюс и в Латвию. Да и рейсы в собственно Минск многим россиянам нужны были только как стыковочные, и самолеты из РФ туда теперь тоже полетят полупустыми, и все это только начало, только цветочки.

Нет-нет, я не отношусь к людям которые думают что это Путин участовал в дикой операции по захвату Протасевича. Я отношусь к людям, которые думают, что они там в Кремле сильно чешут сейчас свою коллективную репу на предмет того что же им делать с этим сукиным сыном, который свой, но до чего же сукин.

Елена Рыковцева, «Фейсбук»

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