Минчане сообщили о взрывах и выстрелах на территории воинской части на Маяковского 16 25.05.2021, 13:56

33,426

фото: yandex.by

Что происходит?

Минчане сообщают, что на территории В/Ч 5448 ВВ МВД РБ на Маяковского 10 минут были слышны взрывы и выстрелы.

Информацию об этом опубликовал ряд независимых телеграм-каналов.

«Что-то происходит на территории воинской части на маяковского. Слышны время от времени взрывы и автоматные очереди. Может учения, но я не знаток»

«На территории военной части на Маяковского слышны выстрелы, взрывы с дымом»

«Стреляют в части МВД на маяковского. Очереди и взрывы»

«Военная часть на Маяковского Минск слышны взрывы. Все солдаты выбежали с территории части. Приехал ОМОН», — сообщают минчане.

Вероятно, это какие-то учения. Пишут, что на данный момент все стихло.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».