Минчане сообщили о взрывах и выстрелах на территории воинской части на Маяковского

Минчане сообщили о взрывах и выстрелах на территории воинской части на Маяковского16
- 25.05.2021, 13:56
- 33,426
Что происходит?
Минчане сообщают, что на территории В/Ч 5448 ВВ МВД РБ на Маяковского 10 минут были слышны взрывы и выстрелы.
Информацию об этом опубликовал ряд независимых телеграм-каналов.
«Что-то происходит на территории воинской части на маяковского. Слышны время от времени взрывы и автоматные очереди. Может учения, но я не знаток»
«На территории военной части на Маяковского слышны выстрелы, взрывы с дымом»
«Стреляют в части МВД на маяковского. Очереди и взрывы»
«Военная часть на Маяковского Минск слышны взрывы. Все солдаты выбежали с территории части. Приехал ОМОН», — сообщают минчане.
Вероятно, это какие-то учения. Пишут, что на данный момент все стихло.