закрыть
25 мая 2021, вторник, 16:56
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Минчане сообщили о взрывах и выстрелах на территории воинской части на Маяковского

16
  • 25.05.2021, 13:56
  • 33,426
Минчане сообщили о взрывах и выстрелах на территории воинской части на Маяковского
фото: yandex.by

Что происходит?

Минчане сообщают, что на территории В/Ч 5448 ВВ МВД РБ на Маяковского 10 минут были слышны взрывы и выстрелы.

Информацию об этом опубликовал ряд независимых телеграм-каналов.

«Что-то происходит на территории воинской части на маяковского. Слышны время от времени взрывы и автоматные очереди. Может учения, но я не знаток»

«На территории военной части на Маяковского слышны выстрелы, взрывы с дымом»

«Стреляют в части МВД на маяковского. Очереди и взрывы»

«Военная часть на Маяковского Минск слышны взрывы. Все солдаты выбежали с территории части. Приехал ОМОН», — сообщают минчане.

Вероятно, это какие-то учения. Пишут, что на данный момент все стихло.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Если к вам пришел медведь
Если к вам пришел медведь Владимир Халип
Санкции против диктаторских режимов работают – это факт!
Санкции против диктаторских режимов работают – это факт! Андрей Санников
Парадоксы от самодурства
Парадоксы от самодурства Константин Скуратович
Перед дефолтом
Перед дефолтом Дмитрий Болкунец