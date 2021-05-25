Американский историк Тимоти Снайдер назвал настоящих героев нашего времени 2 25.05.2021, 14:00

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Тимоти Снайдер

фото: EPA

Они настоящие друзья народа.

Смысл демократии в правлении нации, она зависит от нашей уверенности и убеждения, что людям в мире тоже не все равно. Демократии рождаются и рушатся как международные явления. Мощное демократическое движение в Беларуси, в месте, которое казалось обреченным на диктатуру, является источником вдохновения для других в мире, цитирует Telegram-канал «Баста!» отрывок из статьи американского историка Тимоти Снайдера в польской «Gazecie Wyborczej».

То, что людям нравится голосовать, и нравится, когда их голоса честно подсчитываются, является опасной правдой для большинства правительств мира. Спектакль в соседней стране, пожелавшей свободных выборов, мог показаться огромной угрозой, в частности путинскому режиму в соседней России. Поэтому во время протестов российские эксперты помогали белорусским общественным СМИ создавать ложные нарративы о происходящем.

Протесты были окончательно ослаблены грубой силой белорусского режима, поддерживаемого Россией.

Насилие и ложь работают вместе. Насилие было необходимо для того, чтобы подтвердить ложь о том, что Лукашенко победил на выборах. Ложь - чтобы доказать, что насилие было оправдано.

В Беларуси задержаны десятки тысяч человек, многих из них пытали в тюрьмах. Особенно журналисты были под прицелом. Угон самолета, чтобы добраться до одного из них, происходит на фоне арестов и всаживания в тюрьмы многих других. В каждом случае единственная вина - это правдивое освещение событий. […]

Государственный терроризм, направленный на то, чтобы заставить замолчать одного человека, напоминает нам, насколько важны журналисты. Без слов и образов, которые они предоставляют, у нас нет шансов добраться до правды о олигархии, войне, выборах, о каких-либо важных темах. Журналисты могут эффективно использовать новые технологии, как Протасевич, но никакая технология их не заменит. Их слишком мало, и все они ценны. Мы должны поддерживать их везде, за границей и у себя.

Журналисты - герои нашего времени в Восточной Европе и везде.

Глядя на риски, на которые они идут, и цену, которую они платят, мы должны стыдиться отношений с тем, кто говорит, что журналисты «враги народа». Все наоборот: это друзья народа. Вообще-то, единственные, кто у нас есть.

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