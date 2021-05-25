Ученые раскрыли важные детали мутации коронавируса 25.05.2021, 13:40

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Исследование провели специалисты из Германии и Нидерландов.

Быстро распространяющиеся варианты коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19, несут мутации, позволяющие вирусу избежать некоторых иммунных реакций, вызванных естественным путем или вакцинацией, пишет healthinfo.ua.

Новое исследование, проведенное учеными из Scripps Research вместе с сотрудниками из Германии и Нидерландов, раскрыло ключевые детали того, как работают эти ускользающие мутации.

Ученые, чье исследование опубликовано в журнале Science, использовали методы структурной биологии для картирования с высоким разрешением. Они проверили, как важные классы нейтрализующих антител связываются с исходным пандемическим штаммом SARS-CoV-2 и как этот процесс нарушается мутациями, обнаруженными в бразильском, британском, южноафриканском и индийском вариантах.

Исследование подчеркивает, что некоторые из этих мутаций сгруппированы в одном месте, известном как «место связывания рецептора», на белке-шипе вируса. Другие части рецепторсвязывающего домена не затрагиваются.

«Смысл этого исследования заключается в том, что при разработке вакцин нового поколения и терапии антителами мы должны уделить больше внимания другим уязвимым участкам вируса, которые не поддаются мутации», - рассказывает ведущий автор исследования, доктор Мэн Юань.

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