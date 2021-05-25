Стало известно, какие суммы теряет Таракан за каждый день закрытого неба над Беларусью

Стало известно, какие суммы теряет Таракан за каждый день закрытого неба над Беларусью22
- 25.05.2021, 14:15
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Цифры впечатляют.
Западные авиакомпании прекратили полеты своих самолетов в небе над Беларусью. Маршруты изменяют также авиаперевозчики из Японии, Сингапура и даже России.
Читатели телеграм-канала «Баста!» подсчитали, какие суммы теряет режим Лукашенко за каждый день закрытого неба над Беларусью:
— Чтобы все понимали, сколько может потеряет режим за отсутствие авиаперелетов над Беларусью
В Беларуси за стуки пролетает от 500 до 1000 самолетов. Летят они через страну максимум 650 км. Для примера, пускай летают 400 км. за 100 км над Беларусью авиалинии платят до €50.
Получается, каждый день диктатор собирает минимум 400км/100 x ~€50 x 500 = €100,000. Поэтому диктатор засуетился.