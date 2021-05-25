Один из регионов России ввел обязательную вакцинацию от COVID-19 2 25.05.2021, 14:18

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Власти Якутии объяснили это напряженной ситуацией с коронавирусом.

Якутия стала первым российским регионом, который ввел обязательную вакцинацию населения, соответствующее постановление выпустила главный санитарный врач республики Маргарита Игнатьева. Об этом на заседании регионального оперативного штаба объявил глава Якутии Айсен Николаев, пишет РБК.

Как заявили в пресс-службе главы региона, в первую очередь привиться от коронавируса должны все работники образовательной сферы, привлеченные к организации детского летнего отдыха, а также сотрудники, задействованные в проведении массовых мероприятий республиканского масштаба. Их могут не допустить к работе «в случае необоснованного отказа от вакцинирования».

Постановление Игнатьевой вышло 19 мая, санитарный врач объясняла это напряженной ситуацией с COVID-19 в республике. В соответствии с документом, в Якутии должно быть привито не менее 70% взрослого населения, все работодатели обязаны организовать и обеспечить вакцинацию сотрудников. Это касается не только государственных и бюджетных организаций, но и индивидуальных предпринимателей и федеральных организаций, работающих на территории региона.

Как заявила глава управления Роспотребнадзора, обязательной вакцинации подлежат люди старше 60 лет, лица с хроническими заболеваниями, медработники, сотрудники сферы образования и социальной сферы, работники, занятые в промышленности, энергетике, строительстве и ЖКХ, сотрудники правоохранительных органов.

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