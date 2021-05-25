Врачи объяснили, почему не стоит сидеть в позе нога на ногу 25.05.2021, 14:38

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фото: tut.by

Назван самый полезный для здоровья способ сидения на стуле.

По мнению врачей, привычка подолгу сидеть в позе нога на ногу может подрывать здоровье своим негативным воздействием, пишет newsyou.info.

В интервью вертеброневролога и мануального терапевта Андрея Кабычкина прозвучало предупреждение об опасности сидения в данной позе. Обычно мы закидываем ногу на ногу автоматически, и врач констатирует, что если человек сидит так недолго, то беспокоиться ни о чем не нужно. Однако, когда в позе нога на ногу проводятся долгие часы (например, при работе в офисе или за компьютером), «возникают определенные риски – например, перекос таза, вызывающий перенапряжение некоторых мышц».

Вдобавок Кабычкин объяснил, что люди, которые привыкли сидеть подобным образом, подвергаются более высокому риску пострадать от варикозной болезни. По словам врача, такая привычка способствует застою венозного кровообращения, происходящему из-за сдавливания сосудов в подколенной ямке.

Андрей Кабычкин добавил, что сидеть на стуле правильнее всего таким образом, чтобы коленный сустав и стопы, опускаясь на пол, образовывали прямой угол. Еще одна рекомендация врача – не сидеть непрерывно долгое время, периодически (желательно каждые два часа) вставать со стула, разминаться.

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