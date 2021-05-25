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Германия объявила бойкот Чемпионату Европы по велотреку в Минске

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  • 25.05.2021, 15:20
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Германия объявила бойкот Чемпионату Европы по велотреку в Минске

Режим могут оставить без еще одного спортивного мероприятия.

В связи с последними событиями, Немецкий союз велосипедистов проинформировал UEC об отказе национальной сборной Германии участвовать в Чемпионате Европы по велотреку в Минске. Они настаивают на принятии альтернативного решения, сообщает Telegram-канал свободных спортсменов «Сборная ЗОЖ».

Уже в четверг, 27 мая, UEC проведёт в Лозанне экстренное заседание Правления и примет окончательное решение касательно проведения Чемпионате Европы по велотреку.

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