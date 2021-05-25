Геннадий Тумилович: Надеюсь, что 90% из тех, с кем я играл, это люди с большой буквы, а не петрушки 2 25.05.2021, 15:44

4,244

Геннадий Тумилович

Известный футболист еще раз показал свою гражданскую позицию.

Бывший вратарь сборной Беларуси Геннадий Тумилович в разговоре с корреспондентом Tribuna.com поделился мнением о запланированном проведении матча, приуроченном к 110-летию белорусского футбола.

АБФФ намерена собрать звезд белорусского и европейского футбола на стадионе «Динамо» 5 июня.

– Принять участие в матче пригласили в том числе тех людей, с которыми вы в свое время играли в сборной.

– Даже не знаю, кто принял это приглашение, кто приедет. Но мне очень интересно, много ли у нас в команде было г######в.

– «Трибуне» довелось пообщаться с некоторыми участниками матча. Например, Александр Хацкевич и Максим Ромащенко сказали, что приедут.

– Насчет Хацкевича, честно, буду сомневаться до последнего. Не верю, что он приедет. Прекрасно знаю его, знаком с его позицией, поэтому просто не верю, что Хацкевич приедет.

– Его цитата: «Есть желание, есть возможность – почему бы и нет. Я приеду на матч».

– Очень жаль…

– Что скажете насчет позиции Ромащенко?

– При чем Ромащенко к Беларуси? Он же сам говорит, что не знает, где и что происходит. Украина, Беларусь, Россия – где его страна? Он сам вообще знает? Наверное, там, где ему хорошо. Ромащенко же не говорит, что приедет домой. Нет. Он говорит, что ему плевать на то, что у вас в стране происходит. Просто без комментариев.

– А вот Сергей Штанюк отказался, потому что не считает, что сейчас уместны какие-то игры.

– Вот он очень четко и точно сказал. Реально, какие могут быть сейчас игры и веселухи? Я вообще не представляю, какая будет обстановка на этом матче, кто примет участие. Да и вообще состоится ли этот матч вообще. Честно, даже не задумывался. В том числе потому, что спорт у меня отошел на самый последний план. Я надеюсь, что 90 процентов из тех, с кем я играл, это люди с большой буквы, а не петрушки, – сказал Тумилович.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».