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Мэр Львова: Наше небо закрыто для диктаторских режимов

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  • 25.05.2021, 15:50
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Мэр Львова: Наше небо закрыто для диктаторских режимов
Андрей Садовой

Май вышел очень сложным для путинских коллаборационистов.

Мэр украинского Львова Андрей Садовый заявил в Telegram, что небо его города закрыто для диктаторских режимов:

— Во Львовском аэропорту приземлился последний рейсовый самолёт из Беларуси. Наше небо закрыто для диктаторских режимов, но на этом не надо останавливаться. Май вышел для путинских коллаборационистов сложным.

Андрей Садовый известен своей четкой и принципиальной позицией по отношению к режиму Лукашенко. Ранее он отказался от покупки продукции Минского автомобильного завода, который должен был поставить в Львов автобусы.

Напомним, Украина с 26 мая полностью прекращает авиасообщение с Беларусью.

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