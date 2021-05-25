МИД Литвы: Европа сделает все, чтобы поставить Лукашенко на место 15 25.05.2021, 16:03

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Единство в санкциях показывает, что дальше его терпеть не будут.

Европа будет делать все возможное, чтобы поставить Лукашенко на место. Об этом заявил вице-министр МИД Литвы Мантас Адоменас в эфире «Эха Москвы».

По его словам, заявление европейских лидеров четко показывает, что Лукашенко зашел слишком далеко:

— Его поведение в последнее время создает впечатление человека на грани исступления. Маниакальные теории конспирации, везде замахи на его власть и ответы на внешние события у него уже зашли за пределы адекватности. Видно, что Запад, Европа уже осознает, что имеет дело с очень опасным, непрогнозируемым и слишком далеко зашедшим диктатором. Единство в санкциях показывает, что дальше его терпеть не будут, Европа будет делать все возможное, чтобы его поставить на место или удалить.

Напомним, МИД Литвы выступил за экономические санкции против режима Лукашенко.

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