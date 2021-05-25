Forbes: Россия выполнила лишь 8% экспортных обязательств по поставке вакцины от COVID-19 в другие страны 3 25.05.2021, 16:16

1,434

Фото: ТАСС

Россияне также не хотят прививаться «Спутником V».

России оказалось проще продать свою вакцину от коронавируса зарубежным странам, чем убедить собственных граждан сделать прививку. Однако высокий спрос за рубежом, как и низкий дома, может превратиться для нее в проблему.

Как следует из изученных Forbes данных российских посольств, а также российских и зарубежных СМИ, Россия договорилась с другими странами об экспорте более 205 млн доз «Спутника V», что достаточно, чтобы привить не менее 100 млн человек по всему миру (вакцина состоит из двух доз — первого и второго компонента, которые вводятся с лагом во времени). Это в полтора раза больше, чем планируется привить в России. Фактически же на сегодняшний день Россия выполнила лишь около 8% своих обязательств, следует из собранных Forbes данных.

Сведения о поставках Россией вакцины от коронавируса за рубеж открыто не публикуются: Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) не комментирует, сколько доз и в какие страны поставлено, судить об этом можно лишь по заявлениям посольств и официальных лиц в прессе. Последняя публичная оценка сводится к 15 млн доз: ее приводило издание The Wall Street Journal 14 мая на основе данных аналитической компании Airfinity. Планы по импорту вакцины в страну озвучивают в СМИ официальные лица, когда достигают договоренностей с российской стороной. О доставке партий, как правило, сообщают российское посольство в этой стране и местные власти — также через СМИ.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».