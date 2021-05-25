Шведское страховое агентство отказалось от двух проектов с белорусскими властями 1 25.05.2021, 16:33

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Общая цена проекта — 500 миллионов долларов.

Шведское агентство по экспорту EKN решило отказаться от участия в двух проектах с Беларусью, сообщает "Еврорадио".

EKN должна была страховать кредит на сделку между шведской фирмой SIEMENS Energy AB и белорусскими госпредприятиями "Минскэнерго" и "Брестэнерго".

Общая цена проекта, в котором Siemens является поставщиком, — 500 миллионов долларов. Несмотря на призывы отказаться от сотрудничества с Беларусью, недавно компания поставила турбину для Новополоцка. Минэнерго пугало Siemens возможными штрафами в случае срывов сроков.

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