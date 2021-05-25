На этот раз Лукашенко должен огрести по полной программе 3 Артемий Троицкий

25.05.2021, 16:53

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Артемий Троицкий

Эмбарго всех товаров и отключение от платежных систем.

На этот раз Лукашенко должен огрести по полной программе, что бы ни говорили скептики.

Ни он, ни его кремлевские защитники (он — по клиническим характеристикам; они — по глупости) не учитывают одного, и самого главного, фактора. Когда пресс-девушка Захарова (плюс политолог Марков итп) с возмущением вспоминают эпизод с самолетом боливийского президента Моралеса в 2013 году, они скромно умалчивают не только о том, что там просто был закрыт воздушный коридор, без всяких угроз бомб и подлетов истребителя. Они не говорят о главном: это был личный джет Моралеса, а не пассажирский лайнер со 170 простыми людьми на борту. Звучит, может, и некорректно, но людям мира нет дела до предводителя заштатного государства, зато людям мира есть дело до самих себя и собственной безопасности.

Чувство, которое испытали вчера сотни миллионов в связи с событиями в небе над Беларусью — это не столько «возмущение» наглостью и беззаконием Лукашенко, сколько УЖАС от того, что это вполне могло — и может в будущем — произойти c ними. Смотрите: мировое, особенно европейское, общественное мнение радикально охладело к России не после оккупации Крыма или, тем более, убийства Немцова — а после применения всуе яда «Новичок» российскими спецагентами. Я бы назвал это «синдром Дон Стерджес» — «на ее месте могла быть я». А здесь — тем более, потому что летают все! Самый будничный перелет из одной столицы ЕС в другую может закончиться перехватом. И не обязательно даже жить в северной или восточной Европе: можно полететь из Барселоны в Лос-Анджелес, и на вашем пути роковым айсбергом встанет воздушное пространство республики Беларусь. Рейс МН 17 тоже летел из Амстердама в Куала-Лумпур… Но там-то хоть шла война, а тут — на ровном месте. Страшно и дискомфортно.

Пока в Беларуси на протяжении четверти века похищали и убивали людей, упраздняли законы и наполняли концлагеря, в Европе и Америке на это реагировали только активисты, правозащитники и отдельные совестливые политики. Теперь — все. Диктатура Лукашенко — на всеобщей повестке дня. И как бы ни были беспринципны, бесхребетны и безинициативны европейские политические деятели, от общественного мнения они реально зависят. И им придется, превозмогая инертность, бюрократию и даже некоторые финансово-экономические издержки, серьезно закручивать гайки в отношении преступного режима Александра Григорьевича.

Из того, что я успел прочесть, меры предлагаются примерно следующие:

• Закрыть все белорусские посольства (по крайней мере, в ЕС и Северной Америке) и выслать дипломатов — годится. Оставить в Минске одно консульство для конвейерной выдачи шенгенских виз.

• Не пускать в Европу никаких белорусских госслужащих — заслужили!

• Закрыть воздушное пространство РБ, перекрыть маршруты BelAvia — вот этого не надо, это называется бомбить Бобруйск. Выбраться из Беларуси в западном направлении сейчас можно только по воздуху — наземная граница закрыта. А покинуть страну хотят десятки, если не сотни, тысяч белорусов.

• Эмбарго всех товаров, произведенных госпредприятиями РБ — логично, хотя по народу тоже ударит, к сожалению. Эффект, правда, будет ограниченным — значительная часть белорусского экспорта, в частности калийные удобрения, приходится на Китай и Индию, которые вряд ли…

• Отключение от мировых платежных систем и финпотоков, арест счетов всей властной сволоты — очень правильно и действенно.

• Прикрутить вентилек идущих через РБ в Европу нефте— и газопроводов. Вот это супер-мера! Насчет газопровода «Ямал-Европа» можно еще замутить с РФ интригу, включающую «Северный поток 2»... Но для этого потребны дипломатичные мозги с российской стороны, что сомнительно.

Лирическое отступление: Кремлю вся эта история отчасти выгодна, что подтверждает предполагаемое участие в операции и даже присутствие на борту сотрудников ФСБ. Скажем, этот мега-скандал неминуемо отвлечет сегодняшний саммит ЕС от напряженной российской повестки. И главное: окончательный изгой и изолянт Лукаддафи уже не сможет, по своему обыкновению, шантажировать Кремль «европейским вектором» и приползет к старшему братцу на брюшке, как миленький. Ибо больше некуда. Но есть и другая сторона медали: Лукашенко стал супертоксичен и ассоциироваться с этим чудовищем, особенно накануне анонсированной встречи с Байденом, может выйти себе дороже. Хотя, похоже, из всей московской своры рецидивы здравого смысла случаются только у осторожного Пескова.

• Возвращаемся к мерам международного воздействия. Самая эффективная из них, хоть и не самая вежливая, может быть названа именем Усамы Бен Ладена. Возражения есть?

Артемий Троицкий, «Эхо Москвы»

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