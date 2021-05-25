В Литве перехватили самодельный дрон с белорусскими сигаретами 25.05.2021, 17:14

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Фото: pasienis.lt

Аппарат принудительно посадили при помощи радиоэлектронного ружья.

Дрон с сигаретами перехватили в ночь с понедельника на вторник. Литовские пограничники патрулировали участок возле деревни Трибоняй в километре от белорусской границы и услышали звук квадрокоптера. Аппарат принудительно посадили при помощи радиоэлектронного ружья.

К дрону была прикреплена коробка с 500 пачками сигарет NZ Gold с белорусскими акцизными марками. Стоимость сигарет с налогами оценивается в 1500 евро. Дрон оказался самодельным. Его оператора не нашли, сообщает Служба охраны границы Литвы.

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