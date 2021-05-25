Кредиторы белорусских предприятий забрали у них десятки миллиардов 1 25.05.2021, 17:41

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Полученные результаты вряд ли утешат чиновников.

За 1 квартал 2021 года крупные и средние предприятия Беларуси направили на погашение кредитов и займов 20,747 млрд BYN. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года размер платежей вырос на 17,1%, пишет сайт banki24.by.

Стоит отметить, что в оперативном режиме статорганы не собирают финансовую информацию с малых и микропредприятий. Кроме того, в выборку чиновников не попадают банки и небанковские кредитно-финансовые организации, которые курирует Нацбанк.

По названным причинам полный объем платежей по долгам во всей белорусской экономике заведомо выше оперативных цифр. Зато оперативные данные позволяют видеть некую минимальную планку по выплатам и оценивать тренд по динамике платежей кредиторам.

Кроме денежных сумм, направленных на погашение кредитов и займов, обновляется информация об относительных показателях. Так, за 3 месяца флагманы Беларуси перечислили кредиторам эквивалент 29,4% от выручки.

В 1 квартале лидером по всем долговым показателям оказались предприятия Гомельской области. В этом регионе компании направили кредиторам 6,042 млрд BYN.

По сравнению с 2020 годом размер платежей вырос на 83,6%. Также гомельчане были вынуждены отдать кредиторам 53,3% от выручки.

По имеющимся данным, главный вклад в рост индикаторов внесли операции по господдержке Белорусского металлургического завода в Жлобине. Господдержка БМЗ судя по всему вызвала и скачок внутреннего госдолга.

Флагманы Минска направили в счет погашения долгов 4,672 млрд BYN. Относительно 2020 года размер выплат кредиторам вырос на 5,8%, а удельный вес платежей в выручке столичных компаний составил 19,8%.

На противоположной стороне от Гомельщины по долговой обремененности находится Брестская область. В этом регионе крупные и средние предприятия отдали кредиторам 1,210 млрд BYN, или 17,5% от выручки. Размер погашений к 2020 году вырос на 9,4%.

В Брестской области наименее масштабно проходила модернизация в госсекторе. Тамошние инвестиционные проекты требуют меньше новых денег и господдержки.

В остальных областях перешедшие кредиторам суммы были следующими: Витебская — 2,410 млрд BYN (34% выручки), Гродненская — 1,491 млрд BYN (23,4%), Минская — 3,234 млрд BYN (30,8%), Могилевская — 1,689 млрд BYN (36%).

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