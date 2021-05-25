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Кремль и Белый дом подтвердили встречу Байдена с Путиным

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  • 25.05.2021, 17:42
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Кремль и Белый дом подтвердили встречу Байдена с Путиным
фото: РИА «Новости»/Global Look Press

Она состоится в Женеве.

Саммит президентов США и РФ, Джо Байдена и Владимира Путина состоится в Женеве (Швейцария) 16 июня. Об этом сообщается на сайте Кремля, пишет "Гордон".

"В соответствии с достигнутой договоренностью президент Российской Федерации Владимир Путин проведет 16 июня в Женеве переговоры с президентом Соединенных Штатов Америки Джозефом Байденом, – говорится в сообщении. – Имеется в виду обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, проблематику стратегической стабильности".

Отмечается, что главы государств обсудят также актуальные вопросы международной повестки дня, "включая борьбу с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов".

Встречу Байдена с Путиным подтвердили и в Белом доме.

"Лидеры обсудят весь спектр актуальных вопросов, поскольку мы стремимся восстановить предсказуемость и стабильность в отношениях между США и Россией", – отмечается в сообщении.

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