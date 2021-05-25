закрыть
25 мая 2021, вторник, 20:17
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В среду в Беларуси ожидается до +22 градусов

  • 25.05.2021, 18:04
  • 1,630
В среду в Беларуси ожидается до +22 градусов
фото: shutterstock

Будет облачно с прояснениями.

Дожди и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 26 мая, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду будет облачно с прояснениями. Ночью и утром временами пройдут дожди, местами сильные дожди. Днем преимущественно по северо-востоку страны ожидаются кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер прогнозируется переменных направлений 5-10 м/с, с порывами до 14 м/с, днем местами - до 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью составит 8-14 градусов выше нуля, днем - 16-22 градуса тепла.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Если к вам пришел медведь
Если к вам пришел медведь Владимир Халип
Санкции против диктаторских режимов работают – это факт!
Санкции против диктаторских режимов работают – это факт! Андрей Санников
Парадоксы от самодурства
Парадоксы от самодурства Константин Скуратович
Перед дефолтом
Перед дефолтом Дмитрий Болкунец