В среду в Беларуси ожидается до +22 градусов 25.05.2021, 18:04

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фото: shutterstock

Будет облачно с прояснениями.

Дожди и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 26 мая, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду будет облачно с прояснениями. Ночью и утром временами пройдут дожди, местами сильные дожди. Днем преимущественно по северо-востоку страны ожидаются кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер прогнозируется переменных направлений 5-10 м/с, с порывами до 14 м/с, днем местами - до 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью составит 8-14 градусов выше нуля, днем - 16-22 градуса тепла.

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