Беларусь закрывает свое посольство в Канаде 15 25.05.2021, 18:18

11,468

Посольство прекратит свою работу с 1 сентября 2021 года.

«Совет министров» Лукашенко принял решение о закрытии посольства Беларуси в Канаде.

Об этом сообщает пресс-служба дипломатического ведомства.

Посольство прекратит свою работу с 1 сентября 2021 года.

В ведомстве заявили, что граждане Беларуси, проживающие в Канаде, после закрытия посольства смогут обращаться за совершением консульских действий в генконсульство Беларуси в Нью-Йорке, США.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».