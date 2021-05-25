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Беларусь закрывает свое посольство в Канаде

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  • 25.05.2021, 18:18
  • 11,468
Беларусь закрывает свое посольство в Канаде

Посольство прекратит свою работу с 1 сентября 2021 года.

«Совет министров» Лукашенко принял решение о закрытии посольства Беларуси в Канаде.

Об этом сообщает пресс-служба дипломатического ведомства.

Посольство прекратит свою работу с 1 сентября 2021 года.

В ведомстве заявили, что граждане Беларуси, проживающие в Канаде, после закрытия посольства смогут обращаться за совершением консульских действий в генконсульство Беларуси в Нью-Йорке, США.

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