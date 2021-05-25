Беларусь закрывает свое посольство в Канаде

Беларусь закрывает свое посольство в Канаде15
- 25.05.2021, 18:18
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Посольство прекратит свою работу с 1 сентября 2021 года.
«Совет министров» Лукашенко принял решение о закрытии посольства Беларуси в Канаде.
Об этом сообщает пресс-служба дипломатического ведомства.
Посольство прекратит свою работу с 1 сентября 2021 года.
В ведомстве заявили, что граждане Беларуси, проживающие в Канаде, после закрытия посольства смогут обращаться за совершением консульских действий в генконсульство Беларуси в Нью-Йорке, США.