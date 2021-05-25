Украина рекомендует журналистам и активистам не посещать Беларусь 2 25.05.2021, 18:37

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Действия режим Таракана непредсказуемы.

Украина призывает украинских журналистов, представителей правозащитных организаций и общественных активистов воздержаться от поездок в Беларусь «с учетом угрозы и непредсказуемости действий белорусских властей». Об этом говорится в совместном заявлении министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко.

«Продолжение притеснений журналистов, наступление на свободу слова и жизни журналистов продолжаются вопреки требованиям демократического мира и международным обязательствам Беларуси. Узурпируя белорусское информационное пространство, Минск умышленно и беспринципно пытается установить тотальный информационный контроль и наполнять его исключительно провластной пропагандой, чему не может быть места в современном мире», – говорится в заявлении.

Министры призвали освободить Романа Протасевича и других политических заключенных, а также прекратить репрессии против независимых СМИ.

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