МИД Германии: Лукашенко заплатит горькую цену за чудовищный инцидент с самолетом

МИД Германии: Лукашенко заплатит горькую цену за чудовищный инцидент с самолетом9
- 25.05.2021, 18:49
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Министр иностранных дел Германии предупредил обезумевшего диктатора.
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что белорусский диктатор Александр Лукашенко заплатит «горькую цену» за принудительную посадку рейса Ryanair и задержание оппозиционного журналиста Романа Протасевича.
Об этом сообщает AFP.
Сам инцидент с самолетом Ryanair он назвал «чудовищным».
«Каждому диктатору, играющему с такими затеями, должно быть понятно, что он заплатит горькую цену», — сказал Маас журналистам в Берлине после того, как лидеры ЕС согласились прекратить авиасообщение с Беларусью и ввести новые экономические санкции.
По его словам, европейские меры будут направлены на Лукашенко и его режим, а не на гражданское население.
Накануне саммит ЕС принял решение расширить экономические санкции против Беларуси и запретить белорусским авиакомпаниям полеты в воздушном пространстве ЕС.