МИД Финляндии вызвал посла Беларуси 25.05.2021, 19:36

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Госсекретарь Финляндии выразил решительное осуждение принудительной посадки рейса Ryanair.

Министерство иностранных дел Финляндии вызвало посла Беларуси Алексея Самосуева в связи с инцидентом с самолетом Ryanair и призвал немедленно освободить задержанных Романа Протасевича и Софию Сапегу.

"Финляндия вызвала сегодня посла Беларуси господина Самосуева в МИД. Государственный секретарь (Матти) Анттонен выразил решительное осуждение Финляндией принудительной посадки рейса Ryanair и потребовал немедленного освобождения задержанных журналиста Романа Протасевича и Софии Сапеги", - говорится в сообщении финского внешнеполитического ведомства.

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