Ученые назвали максимально возможную продолжительность жизни человека 25.05.2021, 19:50

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Биологи разработали специальный тест.

Биологи разработали тест, позволяющий по анализу крови определить комплексный показатель динамического состояния организма, характеризующий общий уровень физиологической устойчивости. С возрастом этот показатель снижается и, по расчетам авторов, достигает минимума к 120-150 годам. Отсюда ученые делают вывод, что 150 лет — это максимальная теоретически возможная продолжительность жизни человека. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.

С возрастом прогрессирует ухудшение физиологических функций и повышается риск хронических заболеваний. Но у каждого человека скорость процессов старения различная, поэтому для оценки состояния организма специалисты по старению используют понятие биологического возраста, который часто не совпадает с хронологическим возрастом.

Определение биологического возраста — не такая простая задача. Для ее решения ученые используют специальные биомаркеры — предикторы старения, которые позволяют индивидуально подбирать эффективные средства против старения.

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