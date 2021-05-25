Украина назвала действия режима Лукашенко опасными для всего мира 1 25.05.2021, 19:58

2,332

Фото: iStock/Global Images Ukraine

В Киеве послу Беларуси порекомендовали апеллировать к Таракану.

Киев назвал политику режима Лукашенко опасной для всего мира, передает «Интерфакс — Украина».

МИД прокомментировал информацию о том, что режим Лукашенко направил ноту протеста из-за решения Украины прекратить с ней авиасообщение. Спикер министерства Олег Николенко заявил, что инцидент с самолетом компании Ryanair и «коварный арест» создателя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича «доказали отсутствие «красных линий» и непредсказуемость дальнейших действий белорусских властей».

«Именно поэтому посольству Беларуси следует апеллировать не к Украине, а к власти своей страны, политика которой стала опасной для остальных стран мира», — подчеркнул Николенко.

Он назвал прекращение авиасообщения вынужденным, но необходимым.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».