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Реальный размер пенсий в Беларуси снижается четвертый месяц подряд

  • 25.05.2021, 20:03
Реальный размер пенсий в Беларуси снижается четвертый месяц подряд

Размер пенсий в апреле снизился по сравнению с мартом на 0,7%.

Реальный размер пенсий (с учетом роста цен) в апреле 2021 года снизился по сравнению с мартом на 0,7%, свидетельствуют данные Белстата.

В декабре 2020 года по сравнению с предыдущим месяцем реальный размер пенсий вырос на 4,1%, в январе 2021 года — снизился на 1,1%, феврале — на 1,9%, марте — на 0,7%.

На учете в органах по труду, занятости и социальной защите в апреле 2021 года состояло 2 млн 477,5 тыс. пенсионеров.

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