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Еще две топ-сборные отказались лететь на чемпионат Европы по велоспорту на треке в Минске

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  • 25.05.2021, 20:15
  • 2,830
Еще две топ-сборные отказались лететь на чемпионат Европы по велоспорту на треке в Минске

В Беларуси не выступят команды Великобритании и Нидерландов.

Еще две топ-сборные отказались лететь на чемпионат Европы по велоспорту на треке в Минске. В Беларуси не выступят команды Великобритании и Нидерландов, передает tut.by.

«Это решение принято, исходя из вопросов безопасности гонщиков», — говорится в официальном заявлении Королевского союза велоспорта Нидерландов.

Напомним, ранее от участия отказалась Германия, гонщики которой также входили в число фаворитов чемпионата. На четверг запланировано экстренное заседание правления Европейского союза велосипедистов.

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