Еще две топ-сборные отказались лететь на чемпионат Европы по велоспорту на треке в Минске2
- 25.05.2021, 20:15
- 2,830
В Беларуси не выступят команды Великобритании и Нидерландов.
Еще две топ-сборные отказались лететь на чемпионат Европы по велоспорту на треке в Минске. В Беларуси не выступят команды Великобритании и Нидерландов, передает tut.by.
«Это решение принято, исходя из вопросов безопасности гонщиков», — говорится в официальном заявлении Королевского союза велоспорта Нидерландов.
Напомним, ранее от участия отказалась Германия, гонщики которой также входили в число фаворитов чемпионата. На четверг запланировано экстренное заседание правления Европейского союза велосипедистов.