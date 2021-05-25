«Белавиа» отменила рейсы в Украину 5 25.05.2021, 20:24

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Полеты прекращаются в Киев, Львов, Одессу и Харьков.

Белорусская авиакомпания "Белавиа" отменила рейсы в Украину до 31 августа. Запрет начнет действовать с вечера 25 мая. Полеты прекращаются в Киев, Львов, Одессу и Харьков.

Об этом сообщила пресс-служба белорусского авиаперевозчика.

Отмечается, что в связи с решением властей Украины прекратить авиасообщение с Беларусью отменяются полеты в и из Киева, Львова, Одессы и Харькова с 26 мая по 31 августа 2021 года.

Кроме того, отменяются ночные рейсы из Минска в Киев (B2 847) и Одессу (B2 833), которые должны были вылететь 25 мая в 22:40 и 23:40 соответственно.

В авиакомпании сообщили, что пассажиры могут вернуть полную стоимость билетов без штрафов или изменить дату вылета. "Для этого необходимо обратиться по месту покупки авиабилетов", - добавили в "Белавиа".

Напомним, Кабинет министров Украины запретил полеты над воздушным пространством Беларуси. Такое решение принято после инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair. Запрет вступает в силу 26 мая с 00:00.

Также украинским авиакомпаниям и самолетам запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве Беларуси, а погранслужбе поручено прекратить оформление пассажиров, которые следуют в или из Беларуси, в таможенных пунктах аэропортов.

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