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США рассматривают все возможные варианты реакции на действия режима Лукашенко

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  • 25.05.2021, 20:45
  • 14,408
США рассматривают все возможные варианты реакции на действия режима Лукашенко

Включая санкции.

Администрация США рассматривает все возможные варианты реакции в связи с инцидентом с самолетом Ryanair в Беларуси, включая санкции, заявила на брифинге во вторник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Прошло всего несколько дней, не так уж долго. Президент дал распоряжение его команде в тесном взаимодействии с ЕС, другими союзниками и международными организациями оказать помощь в том, чтобы режим Лукашенко понес ответственность, в том числе в виде санкций", - сказала Псаки.

Ее спросили, почему США до сих пор, в отличие от ряда других стран-союзников, не предприняли каких-либо мер в связи с посадкой в Минске самолета. Она не стала анонсировать что-либо "до того, пока все варианты не будут представлены президенту".

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