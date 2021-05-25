США рассматривают все возможные варианты реакции на действия режима Лукашенко 10 25.05.2021, 20:45

14,408

Включая санкции.

Администрация США рассматривает все возможные варианты реакции в связи с инцидентом с самолетом Ryanair в Беларуси, включая санкции, заявила на брифинге во вторник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Прошло всего несколько дней, не так уж долго. Президент дал распоряжение его команде в тесном взаимодействии с ЕС, другими союзниками и международными организациями оказать помощь в том, чтобы режим Лукашенко понес ответственность, в том числе в виде санкций", - сказала Псаки.

Ее спросили, почему США до сих пор, в отличие от ряда других стран-союзников, не предприняли каких-либо мер в связи с посадкой в Минске самолета. Она не стала анонсировать что-либо "до того, пока все варианты не будут представлены президенту".

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».