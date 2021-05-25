Ученые рассказали, как улучшить память с помощью еды 2 25.05.2021, 21:05

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Свое исследование ученые в течение трех месяцев проводили на мышах.

Прерывистое голодание с интервалом в день улучшает память и вызывает генерацию новых нейронов в мозге. К такому выводу пришли специалисты из Института психиатрии, психологии и нейробиологии лондонского Королевского колледжа, пишет со ссылкой на Molecular Psychiatry.

Свое исследование ученые в течение трех месяцев проводили на мышах. По его итогам оказалось, что при прерывистом голодании у самок мышей увеличилось количество клеток в гиппокампе, который отвечает за формирование долговременной памяти. Важнейшую роль в этом процессе играет ген Klotho (Kl). Его активность продлевает жизнь, а отсутствие приводит к преждевременному старению.

Как пояснили британские ученые, снижение выработки белков Kl приводит к снижению когнитивных способностей у пожилых людей. В результате они завили, что прерывистое голодание помогает развитию долговременной памяти и сохранению когнитивных способностей лучше, чем суточное снижение потребления калорий.

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