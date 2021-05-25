Премьер Польши: По ситуации в Беларуси страны ЕС едины во мнении 5 25.05.2021, 21:26

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Обсуждение ситуации в Беларуси на саммите руководителей стран ЕС было долгим.

Саммит руководителей стран ЕС завершился вечером 25 мая в Брюсселе. Предполагалось, что он будет сосредоточен в первую очередь на пандемии, отношениях с Россией и вопросах климата, на нем преобладали вопросы, связанные с принуждением режимом Лукашенко к посадке в Минске польского самолета ирландской авиакомпании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс, передает «Радио Польша».

После завершения двухдневного саммита ЕС в Брюсселе премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подчеркнул, что обсуждение ситуации в Беларуси было долгим, но в едином ключе: «Мы быстро пришли к выводу, что этот беспрецедентный акт государственного терроризма, как мы его назвали, и должен быть решительно осужден». Моравецкий отметил, что «выводы содержали конкретные положения, касающиеся, с одной стороны, независимого расследования со стороны Международной организации гражданской авиации, а с другой стороны, рекомендации не летать над Беларусью. И это уже работает. Польские авиалинии LOT уже предоставили информацию, что будут избегать белорусского неба».

В ходе саммита также состоялась стратегическая дискуссия по России. «Вся дискуссия была сосредоточена на уважении целостности Украины. Мы напомнили о многих нарушениях и преступлениях, совершенных Российской Федерацией, начиная с дела Скрипаля, Навального и недавних событий в Чешской Республике», — отметил премьер-министр Польши. По его словам, он также поднял вопрос о газопроводе «Северный поток 2»: «Чтобы еще раз показать, что это плохой проект, который нарушает европейскую солидарность и, с другой стороны, позволяет России укрепляться, что она использует против Европейского союза».

Второй день встречи глав стран ЕС был посвящен пандемии и климату. Шла речь среди прочего о сертификатах, позволяющих людям, вакцинированным против COVID-19, свободно путешествовать по странам ЕС. «Я хотел бы прояснить, что Польша подготовлена с технической стороны, с точки зрения информационных технологий, чтобы наши медицинские документы принимались во всей Европе», — сказал премьер-министр Польши.

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