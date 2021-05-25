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Самолетам рекомендуют облетать Беларусь через страны Балтии

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  • 25.05.2021, 21:52
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Самолетам рекомендуют облетать Беларусь через страны Балтии

Агентство ЕС по воздушному движению выступило с рекомендациями.

Европейское агентство по контролю за воздушным движением Eurocontrol выпустило рекомендации для порядка 100 авиационных регулярных рейсов европейских и британских перевозчиков, которые совершают постоянные перелеты транзитом через территорию Беларуси. Агентство рекомендует им летать через территорию стран Балтии. Об этом сообщает Reuters.

«Над Беларусью ежедневно пролетает около 400 гражданских самолетов. Из них около 100 – используются авиакомпаниями ЕС или Великобритании. Авиакомпании, избегающие воздушного пространства Беларуси, могут иметь дополнительные затраты времени и топлива в зависимости от маршрута. Маршруты дальних перевозок, как правило, пострадают в меньшей степени. Наиболее эффективным маршрутом для большинства перевозчиков, пролетающих над Беларусью, будет изменение маршрута через страны Балтии", - сообщили в Eurocontrol.

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