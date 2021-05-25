Мэр Риги: Я получил десятки тысяч благодарственных писем за поднятый бело-красно-белый флаг 13 25.05.2021, 22:53

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Мартиньш Стакис рассказал, почему решил поддержать народ Беларуси.

Мэр Риги Мартиньш Стакис в интервью «Белсату» о решении заменить флаг Беларуси на бело-красно-белый.

«Знаете, в таких ситуациях нет протокола. Кто-то должен действовать. Я думаю, что на этот раз каждый должен просто выбрать свою сторону: преследуемый и жаждущий свободы народ или кровавый и неконтролируемый диктатор.Я свой выбор сделал. Это была главная моя мотивация.

В этой ситуации молчать и делать вид, что ничего не происходит и просто получать удовольствие от хоккея для меня было просто неприемлемо. Я люблю хоккей, но спорт не должен использоваться для маскировки преступлений. Я понимаю, что это скандал и что будут какие-то проблемы. Но знаете, без преувеличения могу сказать, что сейчас я получил десятки тысяч благодарственных писем со всего мира из-за того, что в Риге поднят бело-красно-белый флаг свободной Беларуси».

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