Байден будет обсуждать с Путиным Беларусь 14 25.05.2021, 22:08

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Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома.

Президент США Джо Байден обсудит вынужденную посадку самолета Ryanair в Беларуси и задержание Протасевича во время саммита с президентом России Владимиром Путиным в следующем месяце, сообщила во вторник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, пишет Reuters.

Псаки заявила, что Байден также планирует обсудить Украину во время саммита.

«Президент Соединенных Штатов не боится противостоять нашим соперникам и использует момент личной дипломатии, чтобы определить вызывающие обеспокоенность вопросы и искать возможности для совместной работы в тех областях, где у нас есть взаимное согласие», — пояснила пресс-секретарь президента США.

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