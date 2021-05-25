Байден будет обсуждать с Путиным Беларусь

Байден будет обсуждать с Путиным Беларусь14
- 25.05.2021, 22:08
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Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома.
Президент США Джо Байден обсудит вынужденную посадку самолета Ryanair в Беларуси и задержание Протасевича во время саммита с президентом России Владимиром Путиным в следующем месяце, сообщила во вторник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, пишет Reuters.
Псаки заявила, что Байден также планирует обсудить Украину во время саммита.
«Президент Соединенных Штатов не боится противостоять нашим соперникам и использует момент личной дипломатии, чтобы определить вызывающие обеспокоенность вопросы и искать возможности для совместной работы в тех областях, где у нас есть взаимное согласие», — пояснила пресс-секретарь президента США.