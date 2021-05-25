На закрытой встрече Совбеза ООН планируют обсудить ситуацию в Беларуси

На закрытой встрече Совбеза ООН планируют обсудить ситуацию в Беларуси2
- 25.05.2021, 22:32
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Встреча состоится 26 мая.
26 мая на закрытой встрече Совета Безопасности Организации Объединенных Наций могут обсудить принудительную посадку в Беларуси пассажирского самолета Ryanair и задержание Романа Протасевича и Софии Сапега. С таким предложением собираются выступить Франция, Ирландия и Эстония, сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в ООН.
Президент Франции Эммануэль Макрон оценил действия властей Беларуси как "неприемлемый акт, нарушающий международное право". Он призвал освободить Протасевича и Сапегу, а также провести независимое международное расследование ситуации с посадкой в Беларуси самолета Ryanair, летевшего из Греции в Литву. Беларуси грозят серьезные санкции.