На закрытой встрече Совбеза ООН планируют обсудить ситуацию в Беларуси 2 25.05.2021, 22:32

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Встреча состоится 26 мая.

26 мая на закрытой встрече Совета Безопасности Организации Объединенных Наций могут обсудить принудительную посадку в Беларуси пассажирского самолета Ryanair и задержание Романа Протасевича и Софии Сапега. С таким предложением собираются выступить Франция, Ирландия и Эстония, сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в ООН.

Президент Франции Эммануэль Макрон оценил действия властей Беларуси как "неприемлемый акт, нарушающий международное право". Он призвал освободить Протасевича и Сапегу, а также провести независимое международное расследование ситуации с посадкой в Беларуси самолета Ryanair, летевшего из Греции в Литву. Беларуси грозят серьезные санкции.

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