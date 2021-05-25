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Lufthansa приостанавливает полеты в Минск

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  • 25.05.2021, 22:36
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Lufthansa приостанавливает полеты в Минск

Крупнейшая германская авиакомпания приостановила полеты до 3 июня.

Крупнейшая германская авиакомпания Lufthansa отменяет полеты в Минск из Франкфурта-на-Майне до 3 июня.

Об этом сообщило во вторник агентство Reuters.

На сайте компании говорится лишь, что "по оперативным причинам в ближайшие дни может иметь место отдельная корректировка полетов Lufthansa в Минск и из него". Пассажирам рекомендуется заранее узнавать о статусе рейсов.

Lufthansa в понедельник объявила о приостановке полетов своих лайнеров в воздушном пространстве Беларуси.

Ситуация вокруг полетов в Беларусь и через ее пространство обострилась на фоне захвата самолета Ryanair в Минске 23 мая.

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