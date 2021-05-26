Латвия ввела жесткие ограничения на авиасообщение с Беларусью 1 26.05.2021, 7:43

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Они затронут и самолеты других стран, которые используют белорусское воздушное пространство.

Латвия ввела жесткие ограничения на авиасообщение с Беларусью.

Латвия установила ограничения на авиасообщение с Беларусью.

Для авиаперевозчиков, зарегистрированных в Беларуси, ограничат:

• выдачу разрешений на полеты

• вхождение в воздушное пространство Латвии

• использование латвийских аэропортов

Аэропорты Латвии также не смогут обслуживать самолеты других стран, которые используют воздушное пространство Беларуси на маршруте своего полета, пишет delfi.lv.

«Это означает, что Министерство сообщения приостанавливает действие разрешения на полеты для авиакомпании «Белавиа» и не будет выдавать разрешения на нерегулярные полеты белорусским перевозчикам», — уточняет издание.

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