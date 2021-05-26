«Сегодня мы наблюдаем, как Таракан сам себе роет могилу» 8 26.05.2021, 7:59

14,622

фото: AP

Так давайте ему поможем скорее в нее свалиться.

Телеграм-канал «Баста!» поделился мнением своего читателя о ситуации в стране:

— Сегодня мы наблюдаем, как плешивый сам себе роет могилу. Так давайте ему поможем скорее в нее свалиться!

Стоило ему на минуту поддаться своим безумным порывам, и вот — он уже изгой и объект насмешек для всего цивилизованного мира. Вся Европа отказалась от авиасообщения с Беларусью. Топовые европейские политики называют режим Лукашенко террористическим. В Европарламенте на повестке дня сегодня было введение жестких экономических санкций против тараканьей диктатуры. Экономика страны напоминает сейчас карточный домик, который готов рухнуть от любого дуновения ветра.

Пути назад нет, обезумевший старик оборвал последнюю нитку, на которой держалась его связь с миром. Сейчас настал переломный момент. Только белорусам решать — хотим ли мы остаться вместе с психопатом и прихвостнями за железным занавесом, или же — приложить все усилия, чтобы бесчеловечный режим рухнул и мы могли наконец-то вздохнуть полной грудью в свободной Беларуси.

Беларусы зарубежья! Ваш голос сейчас важен, как никогда! Сейчас у вас есть возможность заявить всему миру и быть услышанными. Выходите на акции солидарности к государственным учреждениям ваших стран или к офисам компаний, которые сотрудничают с режимом. Требуйте немедленных и жестких экономических санкций.

Беларусы в стране! Именно в наших силах окончательно перекрыть денежный поток луки. Наш шанс на победу быстро и без потерь — общенациональная стачка! Нам достаточно бастовать две недели, чтобы режим окончательно рухнул. У нас появился шанс задушить луканомику, давайте же наберемся смелости и храбрости и сделаем это!

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.