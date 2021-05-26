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Ученые нашли древнее золотое кольцо, которое хранит необычную тайну

  • 26.05.2021, 8:13
  • 14,146
Ученые нашли древнее золотое кольцо, которое хранит необычную тайну

Обнаруженному в Германии артефакту — 3800 лет.

На юго-западе Германии археологи обнаружили в могиле женщины золотое кольцо раннего бронзового века.

Об этом пишет Daily Mail.

Кольцо было найдено в районе Тюбинген и считается самым ранним золотым предметом в этом регионе на сегодняшний день. Анализ показал, что кольцо содержало 20% серебра, 2% меди и следы платины и олова.

Команда ученых считает, что это могло быть украшение для волос, и говорят, что это указывает на высокий социальный статус женщины.

Это указывает на природный сплав золота, типичный для золота, вымытого из реки Карнон, в 840 милях от Корнуолла. По словам исследователей, это "необычно раннее доказательство" широкомасштабной торговли предметами роскоши в Европе раннего бронзового века.

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