«Мы сделаем все, чтобы вытянуть их как можно быстрее» 7 Андрей Санников

26.05.2021, 8:28

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Фото: «Радыё Свабода»

А как же без них? Без них — никак!

Вчера судили и «осудили» моих друзей, коллег, единомышленников.

В трусливом закрытом суде в Могилеве судили Европейскую Беларусь и Христианскую Демократию.

Символично, правда?

В одной клетке под охраной оккупантов находились лидеры европейской и христианской Беларуси.

Хотя, увидев их лица, я понял, что в клетке как раз находятся те самые псы в намордниках и с дубинками, обступившие ребят, а наши-то создали себе пространство свободы за какой-то нелепой решеткой и запустили такой заряд энергии в это инквизиторское помещение, что я искренне удивился, почему прутья клетки не раскалились добела.

Евгений Афнагель, Павел Северинец, Ирина Счастная, Максим Винярский, Дмитрий Козлов, Павел Юхневич, Андрей Войнич. Это герои Беларуси.

Знаете, в чем отличие наших героев от тех трусливых холуев, которых диктатор увенчивает побрякушками, звездочками на погонах и парадным исподним?

А наши не считают себя героями и посмеиваются, когда их так называют.

Абсолютно нормальное человеческое отношение и к жизни, и к себе.

Какие, в самом деле, герои, если просто живут по своим законам и принципам, а не оккупантским? Много на нашей земле пришлых было, и тоже с медальками да аксельбантами, только все исчезли, и не все добровольно.

Так что: стой на своей земле, верь в себя, друзей и родных – вот и весь секрет, который хорошо знают «осужденные» сегодня нелепым судом убогого, пришлого режима.

Я вот могу побиться об заклад с кем угодно, даже с теми, кто засадил ребят за решетку, что никто из них даже близко не будет сидеть отмерянный им срок. Мы сделаем все, чтобы их вытянуть как можно быстрее.

Они попали за решетку за то, что хотят жить в своей свободной Беларуси, и именно поэтому они очень быстро выйдут на свободу - чтобы эту Беларусь строить.

А как же без них?

Без них никак!

Андрей Санников, «Фейсбук»

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