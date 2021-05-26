Швеция отозвали у «Белавиа» разрешение на полеты 2 26.05.2021, 8:33

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фото: charter.org

Рейсы между Минском и Стокгольмом проходили четыре раза в неделю.

Шведское управление транспорта заявило о временной отмене разрешения на выполнение полетов между Швецией и Беларусью для авиакомпании «Белавиа», сообщает ТАСС.

«Белавиа», согласно расписанию на сайте Национального аэропорта «Минск», выполняла четыре рейса в столицу Швеции, Стокгольм, каждую неделю.

Напомним, что Лукашенко использовал военную авиацию для принуждения самолета авиакомпании Ryanair к посадке в минском аэропорту. Также белорусские диспетчеры сообщили, что на борту самолета якобы находится бомба.

После посадки был задержан журналист Роман Протасевич и его девушка, следовавшие из Афин в Вильнюс.

Международное сообщество назвало действия режима Лукашенко «актом государственного терроризма». Страны Запада требуют ввести санкции против белорусских властей.

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