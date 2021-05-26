В Сети появились досье на высокопоставленных карателей из СК и Генеральной прокуратуры

В Сети появились досье на высокопоставленных карателей из СК и Генеральной прокуратуры12
- 26.05.2021, 8:44
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Справедливое наказание ждет каждого пособника режима.
Инициатива BYPOL продолжает обнародование сведений из личных дел высокопоставленных должностных лиц карательных органов диктатора.
Сегодня телеграм-канал инициативы опубликовал материалы в отношении:
- заместителя (и одновременно многолетнего напарника) Генерального прокурора Республики Беларусь Воронина Максима Валерьевича (досье),
а также высших должностных лиц Следственного комитета Республики Беларусь, непосредственно курирующих предварительное следствие центрального аппарата:
- заместителя председателя Следственного комитета Шандаровича Олега Станиславовича (досье) и
- начальника главного следственного управления Следственного комитета Архиреева Евгения Анатольевича (досье).