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В Сети появились досье на высокопоставленных карателей из СК и Генеральной прокуратуры

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  • 26.05.2021, 8:44
  • 34,512
В Сети появились досье на высокопоставленных карателей из СК и Генеральной прокуратуры

Справедливое наказание ждет каждого пособника режима.

Инициатива BYPOL продолжает обнародование сведений из личных дел высокопоставленных должностных лиц карательных органов диктатора.

Сегодня телеграм-канал инициативы опубликовал материалы в отношении:

- заместителя (и одновременно многолетнего напарника) Генерального прокурора Республики Беларусь Воронина Максима Валерьевича (досье),

а также высших должностных лиц Следственного комитета Республики Беларусь, непосредственно курирующих предварительное следствие центрального аппарата:

- заместителя председателя Следственного комитета Шандаровича Олега Станиславовича (досье) и

- начальника главного следственного управления Следственного комитета Архиреева Евгения Анатольевича (досье).

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